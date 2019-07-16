Gamze ve Ezgi Bellona Kayseri Basketbol'dan ayrıldı
2 saat önce
Bellona Kayseri Basketbol takımının iki oyuncusu Gamze Takmaz ve Ezgi Manlacı sözleşme yenilemeyerek takımdan ayrıldı.
Bellona Kayseri Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
Basketbol takımının iki oyuncusu Gamze Takmaz
ve Ezgi Manlacı sözleşme yenilemeyerek takımdan ayrıldı.
Geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giyen iki oyuncu, yeni sezon için Kocaeli
ekibi İzmit
Belediyespor ile anlaştı. Gamze Takmaz, Bellona Kayseri Basketbol forması ile 26 maça çıkarken 183 sayı üretti, 72 ribaund aldı. Ezgi Manlacı da 26 maça çıkarken 66 sayı üretip 39 ribaund aldı ve 33 asist yapmıştı. - KAYSERİ
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