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Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız - Son Dakika

Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız

29.07.2021 16:48

Ankara'da lise öğrencisi Gamze Açar'ın iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında hazırlanan iddianamede tanık ifadesine yer verildi. Tanık ifadesinde, 4 çığlık sesinin ardından "Oğlum ne yapacağız, başımıza kalmasın, nasıl kurtulacağız bu işten?' ve 'Saçmalama oğlum, kendini attı deriz, yırtarız, bizim başımızı yakmazlar" şeklinde konuşmalar duyduğunu söyledi.

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de, internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti. Ardından da iş görüşmesi için, Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı otelde 5'inci katta kaldığı odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

SERBEST KALAN ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker gözaltına alındı. Şüphelilerden Rıza Doğan, Mehmet Doğan ile Mustafa Emre Demiral, tutuklandı. Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emre Eker, soruşturma aşamasında elde edilen deliler kapsamında savcının talebi sonrası sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

"KORKU DOLU ŞEKİLDE ÇIĞLIK SESİ DUYDUM"

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otelde çalışan tanık Ö.E.'nin ifadesine yer verildi. Ö.E., olay günü otelin 7'nci katında bulunduğunu, saat 08.30 sıralarında iş için uyandığını belirterek, "Bu esnada ilk olarak çığlık sesi duydum. Aradan 2 dakika geçtikten sonra daha yüksek bir şekilde acı ve korku dolu şekilde çığlık sesi geldi. Odadan çıkmak için hazırlanmaya devam ederken 3'ncü kez bir çığlık sesi daha duydum. Bu kez aradan 5 dakika geçtikten sonra çok yüksek sesli bir çığlık sesi daha duydum. Bunun üzerine aynı odada bulunan arkadaşıma sesleri duyup duymadığını sordum. Bana son gelen sesi duyduğunu söyledi. Biz konuşurken bu kez 'pat' diye bir ses geldi. Bunun üzerine arkadaşıma şaka yollu 'biri düştü sanırım' dedim. Pencereden aşağı baktığımızda gerçekten birinin yerde yattığını gördük" dedi.

Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan 4 caninin olay anındaki diyalogları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız
Gamze Açar

"KENDİNİ ATTI DERİZ"

Tanık Ö.E.'nin "Pat sesinin ardından 'oğlum ne yapacağız, başımıza kalmasın, nasıl kurtulacağız bu işten' diye bir erkek sesi duydum. Devamında ise 'saçmalama oğlum, kendini attı deriz, yırtarız, bizim başımızı yakmazlar, kız zaten yeni geldi' diye karşılık verildiğini duydum. Daha sonra kuvvetli bir şekilde pencere kapanma sesi geldi" yönündeki ifadesi iddianamede yer aldı. İddianamede, otelde çalışan diğer tanıkların da benzer yönde ifadeler verdikleri belirtildi.

"ODA DAĞINIK HALDEYDİ, TELEVİZYON KIRILMIŞTI"

İddianamede, olay yeri inceleme tutanakları da yer aldı. Tutanaklarda olayın gerçekleştiği odanın genel görüntüsünün dağınık olduğu ve odada arbede ve kavga yaşandığının belli olduğu, televizyonun kırılmış ve yerlerde kırık porselen tabak ve cam parçaları bulunduğu belirtildi. Raporda, odada bulunan sabit hatlı telefonun ahizesinin yere düşmüş olduğunun tespit edildi belirtilerek, 'muhtemelen maktul yardım çağırmak için yeltendiği sırada yere düştü' tespiti yer aldı.

4 SANIĞA AİT SPERM ÖRNEĞİ BULUNDU

İddianamede Adli Tıp Kurumu raporu da yer aldı. Raporda Açar'ın iç çamaşırında alınan örneklerden sanıklardan 4'üne ait sperm örneği tespit edildiği bilgisi yer aldı. Açar'ın tırnaklarından alınan örneklerin ise sanıklar Rıza ve Mehmet Doğan'a ait DNA profilleriyle uyumlu olduğu belirtildi. Raporda, Açar'ın, saç ve kan örneklerinde yapılan inceleme sonucunda, sanıkların iddia ettiği gibi uyuşturucu madde kullanmadığı belirtildi.

7 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

İddianame, Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar, 7 Eylül'de 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 63'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız
Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız

Mehmet Doğan, Rıza Doğan, Ankara, Kasım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Hunter Dark: Erkek olduğumuz halde biz gidip yanlız hotellerde çalışamıyoruz bu kızlar nasıl bı cesaret kime güvenip gidiyorlar yazılıklarda çalışmaya hiç mi anneleri uyarmiyor kızım hadi gündüz ayıksın bişi olmaz gece ne yapacan nasıl uyuyacan kız arkadaş desen biraz para ver hemen satarlar arkadaşını Cevap Yaz 14 24 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız - Son Dakika
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