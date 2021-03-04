Gamzi Esgicioğlu'nun katil zanlısına müebbet hapis talebi - Son Dakika

Gamzi Esgicioğlu'nun katil zanlısına müebbet hapis talebi

04.03.2021 14:31
Gamzi Esgicioğlu'nun katil zanlısına müebbet hapis talebi, System.String[]

Isparta'da Gamze Esgicioğlu'nu (23) kaldığı apartta göğsünden bıçaklayarak öldüren sanık Hasan Bölüm'ün yargılanmasına devam edildi.

Isparta'da Gamze Esgicioğlu'nu (23) kaldığı apartta göğsünden bıçaklayarak öldüren sanık Hasan Bölüm'ün yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Hasan Bölüm (25) için 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası isterken, delilleri kararttığı iddiasıyla hakkında dava açılan diğer sanık M.K.'nın beraatini talep etti.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu'ndan 2019'da mezun olduktan sonra kentti bir çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu, 13 Ekim 2020 günü sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi'nde kaldığı apartta göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis, Gamze'nin sevgilisi Hasan Bölüm, M.K., İ.O.B., ve H.Y.'yi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan sanıklardan Hasan Bölüm tutuklanırken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı. Gamze Esgicioğlu'nun öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Hasan Bölüm'ün 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, M.K.'nin ise 'suç delillerini gizlemeye çalışmak' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Hasan Bölüm, tutuksuz sanık M.K., Gamze'nin babası Mehmet Esgicioğlu, taraflar, avukatlar katıldı. Kadın platform temsilcileri de adliye önüne gelerek, Gamze'nin ailesine destek verdi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Gamze Esgicioğlu'nu öldüren Hasan Bölüm'ün 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını isterken, delilleri kararttığı iddiasıyla hakkında dava açılan komşusu M.K.'nın beraatini talep etti.

Mehmet Esgicioğlu'nun avukatı Fatih Durmaz, M.K.'nın beraat mütalaasına katılmadıklarını belirterek, bu konuda itirazda bulunacaklarını söyledi. Sanık Hasan Bölüm de Gamze'yi kasten öldürmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Hasan Bölüm'ün tutukluluk halinin, M.K.'nın de adli kontrol şartının devamına karar vererek, davayı 6 Mayıs'a erteledi.

"Diğer sanığın beraat mütalaasına katılmıyoruz"

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Mehmet Esgicioğlu'nun avukatı Fatih Durmaz, savcılık mütalaasının bir kısmına katılmadığını ve buna ilişkin beyanda bulunmak için süre talep ettiklerini söyledi. Sanık M.K'nın delilleri karartmaya yönelik cezalandırılması yönünde talepleri olduğunu belirten Durmaz, "Ancak savcılık bu hususta diğer sanığın delilleri karartmaya yönelik eylemlerine ilişkin beraat mütalaası verdi. Biz buna katılmıyoruz. Çünkü olay sonrasında kanların silinmesi, bıçağın yıkanması, Gamze'nin üzerindeki çamaşırların yıkanmasına yönelik eylemlerin sadece bir kişi tarafından yapılması çok da mümkün değil. Hayatın olağan akışına da aykırı bir durum. Buna yönelik itirazlarımız olacak" dedi.

"Savcılık aşamasında bazı eksik hususlar olduğu yönünde taleplerimiz göz ardı edildi"

Hasan Bölüm için savcılığın 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep ettiğini belirten Durmaz, bu talebe çok fazla diyeceklerini olmadığını söyledi. Durmaz, "Ama Gamze kızımızın vefat etmesinde diğer sanığın da yetkili makamlara süresinde haber vermemesi noktasında cezalandırılmasına yönelik taleplerimiz bulunmuştu. Buna yönelik de takipsizlik kararları verildi. Savcılık mütalaasından sonra artık karar aşamasına doğru geliyoruz. Önceliğimiz adaletin hakkıyla yerini bulması noktasındaydı. Bu noktada sanık Hasan'ın cezalandırılmasına yönelik mütalaaya çok fazla diyeceğimiz yok. O cezasını alacaktır. Yargılamanın başından itibaren savcılık aşamasında bazı eksik hususlar olduğu yönünde taleplerimiz vardı. Fakat bunlar göz ardı edildi. Özellikle bunlar delillerin yok edilmesi, delillerin yok edilmesine yönelik eylemler ve bu eylemlerin her 2 sanık tarafından yapıldığını düşünüyorduk. Buna yönelik taleplerimizin reddedilmiş olması bizim açımızdan olumsuz bir durum. Karar ne aşamada olacak onu bilemiyoruz ama savcılık mütalaasının çok büyük bir kısmına katılmadığımızı duruşmada beyan ettik" diye konuştu.

"İstediğimiz gibi karar çıkmazsa üst mahkemelere gideceğiz"

Durmaz, ortada bir cinayet söz konusu olduğunu ifade ederek, "Sanığın kendisinin cezalandırılmasına yönelik kanun maddelerinden kaçınmak için yaptığı savunmalara da katılmadığımızı da beyan ettik. Artık kararı bekleyeceğiz. Kararın bizim istediğimiz gibi olmaması durumunda istinaf ve Yargıtay yoluyla hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Avukat Fatih Durmaz, kadın cinayetlerinin durması için mahkemelerin örnek olacak ve kamu vicdanını rahatlatacak şekilde karar vermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

"En ağır cezayı almalarını istiyorum"

Baba Mehmet Esgicioğlu da sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "Yargıya güvenmekten başka çaremiz yok. Yüce yargıya güveniyoruz" dedi. - ISPARTA

Gamzi Esgicioğlu'nun katil zanlısına müebbet hapis talebi
Gamzi Esgicioğlu'nun katil zanlısına müebbet hapis talebi
Gamzi Esgicioğlu'nun katil zanlısına müebbet hapis talebi
Gamzi Esgicioğlu'nun katil zanlısına müebbet hapis talebi
Gamzi Esgicioğlu'nun katil zanlısına müebbet hapis talebi
Gamzi Esgicioğlu'nun katil zanlısına müebbet hapis talebi
Gamzi Esgicioğlu'nun katil zanlısına müebbet hapis talebi
Gamzi Esgicioğlu'nun katil zanlısına müebbet hapis talebi
Gamzi Esgicioğlu'nun katil zanlısına müebbet hapis talebi
Gamzi Esgicioğlu'nun katil zanlısına müebbet hapis talebi
Gamzi Esgicioğlu'nun katil zanlısına müebbet hapis talebi

Fatih Durmaz, Uluborlu, Isparta, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gamzi Esgicioğlu'nun katil zanlısına müebbet hapis talebi - Son Dakika


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