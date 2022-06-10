Gana 10 yılda 100 bin dönümden fazla ormanını kaybetti - Son Dakika
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Gana 10 yılda 100 bin dönümden fazla ormanını kaybetti

10.06.2022 18:02
Gana 10 yılda 100 bin dönümden fazla ormanını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın son 10 yılda 100 bin dönümden fazla ormanını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın son 10 yılda 100 bin dönümden fazla ormanını kaybettiği bildirildi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ülkesinde kuraklığa karşı mücadele için başlattığı kampanya kapsamındaki "Yeşil Alan Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, Gana'nın, iklim değişikliği ve gıda güvenliğine karşı savaşı kazanmak için zamanla yarıştığını belirtti.

Gana'nın son 10 yılda 100 bin dönümden fazla ormanını kaybettiğini aktaran Akufo-Addo, "Bunun kereste endüstrisinin çöküşüne neden olduğu ve binlerce iş kaybıyla sonuçlandığı söyleniyor." ifadesini kullandı.

Akufo-Addo, bunun, durdurulmaması halinde ülkedeki gıda sorunlarını artırabileceğini ve doğal bitki örtüsünü etkileyebileceğini kaydetti.

Gana'da kuraklığa karşı mücadele için 2021'de kampanya başlatılarak 10 Haziran "Yeşil Alan Günü" ilan edildi.

Ülkede "Yeşil Alan" kampanyası çerçevesinde 2021'de 7 milyon fidan dikilmişti. Gana, bu yılın sonuna kadar da ülke genelinde 20 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle karşılaşan çok sayıda Afrika ülkesi, son yıllarda kuraklığın ve çölleşmenin önüne geçmek için yeşillendirme kampanyaları düzenliyor.

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Kaynak: AA

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