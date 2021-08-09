Gana 177 bin 600 doz Johnson and Johnson aşısını teslim aldı - Son Dakika

Gana'ya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 177 bin 600 doz teslim edildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Tina Gifty Mensah ve Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, Güney Afrika'da üretilen 177 bin 600 doz J&J aşısını teslim aldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Mensah, teslim töreninde yaptığı açıklamada, aşıların ülkenin Kovid-19'un 3'üncü dalgasıyla mücadele ederken, tam zamanında geldiğini belirtti.

Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Kuma-Aboagye de temin edilen aşıların ülkenin salgınla mücadelesine yardımcı olacağını ifade etti.

Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 271 bin 393 kişiye aşı yapıldığını aktaran Kuma-Aboagye, bunlardan 405 bin 971'nin ikinci doz aşısını olduğunu kaydetti.

Gana'da şu ana kadar 108 bin 226 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 874 kişi yaşamını yitirdi.