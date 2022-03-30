Gana, 2024'te kendi Kovid-19 aşısını üretmeye başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Gana, 2024'te kendi Kovid-19 aşısını üretmeye başlayacak

30.03.2022 23:07
Gana, 2024'te kendi Kovid-19 aşısını üretmeye başlayacak

Batı Afrika ülkesi Gana, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 2024'te kendi aşısını üretmeye başlayacak.

Batı Afrika ülkesi Gana, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 2024'te kendi aşısını üretmeye başlayacak.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, parlamentoda yaptığı konuşmada, Gana'nın Ocak 2024'te kendi Kovid-19 aşısını üretmeye başlayacağını söyledi.

Akufo-Addo, aşının ticari üretiminin ilk aşamasına başlanması için bir strateji belirlemek üzere Ulusal Aşı Enstitüsü kurulacağını ifade etti.

Akufo-Addo, "(Milletvekillerine hitaben) Ulusal Aşı Enstitüsünün kurulması için desteğiniz ve onayınız için yakında bu Mecliste size bir yasa tasarısı getirilecek." dedi.

13,1 milyon doz aşı uygulandı

20 milyon insanı aşılama hedefine ulaşmak için 29 milyon doz aşı teslim alındığını dile getiren Akufo-Addo, vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Ülkede şimdiye kadar 13,1 milyon doz aşı uygulandı.

Gana'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana 2,4 milyon test yapıldı, 160 bin 925 kişi virüse yakalandı.

1445 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 159 bin 409 olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinin başına Benin Cumhurbaşkanı Talon geçti Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinin başına Benin Cumhurbaşkanı Talon geçti Nijerya'da Lassa Humması Salgınında Ölü Sayısı 123'e Yükseldi Nijerya'da Lassa Humması Salgınında Ölü Sayısı 123'e Yükseldi

Batı Afrika, Ocak, Gana, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana, 2024'te kendi Kovid-19 aşısını üretmeye başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Beyaz Saray'dan gündem olacak iddia: Rus askeri yetkilileriyle Putin arasında gerilim var
23:23 Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti Rusya'ya katılmaya hazırlanıyor
22:25 Meclis'te 7 madde kabul edildi! Seçim barajı yüzde 7'ye düştü
22:22 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi
22:07 ABD'li aktör Bruce Willis afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktı
22:03 Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın
21:37 TOGG görücüye çıktı! Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne damga vurdu
21:28 Wanted grubu üyesi ünlü şarkıcı Tom Parker hayatını kaybetti
21:02 İnternet hizmeti de zamlanıyor! 1 Nisan itibariyle yüzde 67 artacak
20:58 Sevenlerini korkuttu! Aziz Yıldırım ameliyat oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 23:56:40. #1.11#
SON DAKİKA: Gana, 2024'te kendi Kovid-19 aşısını üretmeye başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement