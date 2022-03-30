Gana, 2024'te kendi Kovid-19 aşısını üretmeye başlayacak - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gana, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 2024'te kendi aşısını üretmeye başlayacak.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, parlamentoda yaptığı konuşmada, Gana'nın Ocak 2024'te kendi Kovid-19 aşısını üretmeye başlayacağını söyledi.

Akufo-Addo, aşının ticari üretiminin ilk aşamasına başlanması için bir strateji belirlemek üzere Ulusal Aşı Enstitüsü kurulacağını ifade etti.

Akufo-Addo, "(Milletvekillerine hitaben) Ulusal Aşı Enstitüsünün kurulması için desteğiniz ve onayınız için yakında bu Mecliste size bir yasa tasarısı getirilecek." dedi.

13,1 milyon doz aşı uygulandı

20 milyon insanı aşılama hedefine ulaşmak için 29 milyon doz aşı teslim alındığını dile getiren Akufo-Addo, vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Ülkede şimdiye kadar 13,1 milyon doz aşı uygulandı.

Gana'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana 2,4 milyon test yapıldı, 160 bin 925 kişi virüse yakalandı.

1445 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 159 bin 409 olarak kayıtlara geçti.