Gana, 2030'da nükleer enerji üretecek - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Gana, 2030'dan itibaren nükleer enerji üretmeye başlayacağını açıkladı.

Gana Nükleer Enerji (NPG) Müdürü Theo Nii Okai, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, ülkesinin 2030'dan itibaren nükleer enerji üretmeye başlayacağını belirtti.

Nükleer enerji üretiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ortaklaşa yürütüleceğini açıklayan Okai, 2020'nin sonundan itibaren çalışmaların başlayacağını söyledi.

Okai, "UAEA'dan uzman bir ekip Gana'ya 3 günlük ziyaret gerçekleştirerek çeşitli incelemelerde bulunuyor." dedi.

Nükleer enerji üretiminin hidro ya da termal enerjiye göre daha pahalı olduğuna dikkati çeken Okai, NPG olarak özel sektör ve hükümet desteğiyle bu durumu aşabileceklerini vurguladı.