Gana, 42 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacak - Son Dakika

Gana, 42 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacak

26.03.2021 17:37
Gana, 42 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacak, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında hükümetin 42 milyon doz daha aşı satın alacağını belirtti.

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında hükümetin 42 milyon doz daha aşı satın alacağını belirtti.

Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, bu aşıların ülkenin yıl sonuna kadar 20 milyon kişiye aşılama hedefini destekleyeceğini işaret ederek, "Bu (42 milyon doz aşı), ülkemizin tüm yetişkin nüfusunun yıl sonuna kadar aşı olabileceğini anlamına geliyor." dedi.

Gana, daha önce Rusya, Hindistan, Güney Afrikalı telekomünikasyon şirketi MTN ve Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) 822 bin Kovid-19 aşısı teslim almıştı.

Ülkede 1 Mart'ta başlatılan kitlesel Kovid-19 aşısı kampanyasında şimdiye kadar 500 bine yakın kişiye yapıldı.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 90 bin 94 kişi virüse yakalandı, bunlardan 86 bin 749'u sağlığına kavuştu, 740 kişi ise virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana, 42 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Thierry Henry ırkçılara meydan okudu! Thierry Henry ırkçılara meydan okudu! Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu 1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor 1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi Komşu 2 kadını bıçaklayan sanıktan 'Şeytanın tuzağına düştüm' savunması Komşu 2 kadını bıçaklayan sanıktan 'Şeytanın tuzağına düştüm' savunması Engelli genci öldüresiye döven zanlının yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı Engelli genci öldüresiye döven zanlının yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti
Onyekuru ve Etebo, güvenlik nedeniyle deplasmana tekneyle gitti! Onyekuru ve Etebo, güvenlik nedeniyle deplasmana tekneyle gitti!         
17:35
Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü         
16:56
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş         
15:23
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı         
14:14
Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı         
13:35
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı         
11:59
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 18:07:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gana, 42 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei