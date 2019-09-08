Son Dakika Haberleri: Gana basınından Trabzonspor iddiası: Daniel Amartey
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Gana basınından Trabzonspor iddiası: Daniel Amartey

1 saat önce

Transfer döneminde kadrosunu 16 isimle güçlendiren Trabzonspor için Gana basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Gana basınından Trabzonspor iddiası: Daniel Amartey, System.String[]

Transfer döneminde kadrosunu 16 isimle güçlendiren Trabzonspor için Gana basınından dikkat çeken bir iddia geldi.


Dailymailgh'nin haberine göre Trabzonspor transfer döneminde İngiliz ekibi Liechester City'nin Ganalı önliberosu Daniel Amartey'i istedi ancak teklif kabul görmedi. İngiliz ekibinin teklifi yeterli bulmadığı yazılan haberde bordo mavililerin Amartey'den vazgçmediği ve ara transfer döneminde yeniden teklif yapacağı belirtildi.


24 yaşındaki önlibero, stoper mevkiinde de oynayabiliyor. 1.86 boyundaki Amartey 25 kez de milli takımının formasını giydi.

Trabzonspor, Gana, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:45 
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