Gana'da 135 öğrencide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gana'da 135 öğrencide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantına rastlandığı bildirildi.

Gana Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı açıklamada, geçen ay Achimota Okulundan 3 öğrencinin grip şikayetiyle hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Bu şikayetin ardından okulda 550 öğretmen ve öğrenciye Kovid-19 testi yapıldığını aktaran Kuma-Aboagye, 135 çocukta Delta varyantına rastlandığını söyledi.

Kuma-Aboagye, virüse yakalanan öğrencilerin asemptomatik ya da çok hafif ila orta derecede belirti gösterdiğini ifade etti.

Virüsün yayılmaması için önlemler aldıklarını aktaran Kuma-Aboagye, "Virüse yakalananların çoğu yatılı öğrenci değil. Bu nedenle virüsün topluma yayılmaması için öğrencilere stratejik testleri yapıyoruz." dedi.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 96 bin 317 kişide virüse rastlandı, bunlardan 93 bin 948'i sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle 796 kişi yaşamını yitirdi.