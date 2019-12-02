Gana'da 170 bin AIDS'li genç tedavi görmüyor

Batı Afrika ülkesi Gana'da Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) taşıyan 170 bin gencin tedavi görmediği bildirildi.



Gana AIDS Komisyonu (GAC) Vekil Direktörü Kyeremeh Atuahen, yerel radyo 3FM'e yaptığı açıklamada, ülkede virüsü taşıyanların çoğunun hastaneye gitmekten kaçındığını belirtti.

Bu kişilerin virüsü taşımaktan utanç duyduğu için tedaviye gidemediğini ifade eden Atuahen, ülkede 170 bin AIDS virüsü taşıyan gencin tedavi altında olmadığını söyledi.

Atuahen, ülkede AIDS'in azalması için çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, "Bu çalışmalarla 2020 yılının sonuna kadar virüsü taşıyanların yüzde 90'ı bunun farkında olacak ve tedavi altına alınacak." dedi.



Yaklaşık 25 milyon nüfusu olan Gana'da 2018 yılı verilerine göre halkın yüzde 2,6'sı AIDS virüsü taşıyor.