Son Dakika Haberleri: Gana'da 170 bin AIDS'li genç tedavi görmüyor
Son Dakika Güncel Gana'da 170 bin AIDS'li genç tedavi görmüyor - Son Dakika

Gana'da 170 bin AIDS'li genç tedavi görmüyor

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Gana'da Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) taşıyan 170 bin gencin tedavi görmediği bildirildi.

Gana'da 170 bin AIDS'li genç tedavi görmüyor, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Gana'da Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) taşıyan 170 bin gencin tedavi görmediği bildirildi.


Gana AIDS Komisyonu (GAC) Vekil Direktörü Kyeremeh Atuahen, yerel radyo 3FM'e yaptığı açıklamada, ülkede virüsü taşıyanların çoğunun hastaneye gitmekten kaçındığını belirtti.

Bu kişilerin virüsü taşımaktan utanç duyduğu için tedaviye gidemediğini ifade eden Atuahen, ülkede 170 bin AIDS virüsü taşıyan gencin tedavi altında olmadığını söyledi.

Atuahen, ülkede AIDS'in azalması için çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, "Bu çalışmalarla 2020 yılının sonuna kadar virüsü taşıyanların yüzde 90'ı bunun farkında olacak ve tedavi altına alınacak." dedi.


Yaklaşık 25 milyon nüfusu olan Gana'da 2018 yılı verilerine göre halkın yüzde 2,6'sı AIDS virüsü taşıyor.

Afrika, Gana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ürdün'de çıkan yangında 8'i çocuk 13 Pakistanlı işçi öldü
Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 01:12:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gana'da 170 bin AIDS'li genç tedavi görmüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]