Gana'da 2 binden fazla çocukta Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şimdiye kadar 2 binden fazla kişi hastalığa yakalandı.

Uluslararası Çocuk Hakları Örgütü Gana Direktörü Bright Appiah, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gana Sağlık Hizmetleri iş birliğinde ülkenin 589 bölgesinde çocukların Kovid-19 testine tabi tutulduğunu belirtti.

Mart-kasım aylarında 2 bin 180 çocuğun Kovid-19'a yakalandığını kaydeden Appiah, bu çocukların çoğunun asemptomatik olduğunu ve hiç hastaneye gitmediğini söyledi.

Appiah, ayrıca virüse yakalanan çocukların çoğu kız, ölen çocukların ise erkek olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar 567 bin 211 testin yapıldığı ülkede, vaka sayısı 50 bin 457'ye, ölü sayısı 323'e ulaştı.