Son Dakika Haberleri: Gana'da 2 Kanadalı kaçırıldı
Son Dakika Güncel Haber

Gana'da 2 Kanadalı kaçırıldı

36 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın güneyinde iki Kanadalı öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.

Gana'da 2 Kanadalı kaçırıldı, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın güneyinde iki Kanadalı öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, öğrenci değişim programı için Kumasi kentine gelen iki Kanadalı öğrenci silahlı kişilerce kaçırıldı.
Öte yandan, Kanada'nın Akra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, kaçırılan vatandaşlarını bulmak için Gana hükümeti ile iş birliği içerisinde bulunulduğu belirtildi.
Gana'da nisan ayında silahlı kişilerce bir Hindistan vatandaşı kaçırılmış ve 500 bin dolar fidye istenmişti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:06 Kaynak: AA
Afrika, Gana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi denizde kayboldu Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi 12 saat sonra bulundu İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü AB'den vize ücret zammına onay

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 19:42:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gana'da 2 Kanadalı kaçırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]