Gana'da 20 milyon fidan toprakla buluşacak - Son Dakika
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Gana'da 20 milyon fidan toprakla buluşacak

02.03.2022 14:13
Gana'da 20 milyon fidan toprakla buluşacak

Gana, ormanlık alanların yok olması tehdidine karşı başlattığı "Yeşil Alan" kampanyası kapsamında bu yıl 20 milyon fidan dikeceğini duyurdu.

Gana, ormanlık alanların yok olması tehdidine karşı başlattığı "Yeşil Alan" kampanyası kapsamında bu yıl 20 milyon fidan dikeceğini duyurdu.

Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, "2022 Yeşil Gana Günü" açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin orman rezervinin tükenmesinin tüm vatandaşlarının fidan dikiminde aktif rol oynamasını zorunlu kıldığını belirtti.

Akufo-Addo, hükümetin "Yeşil Alan" kampanyasını desteklemek için bu yıl 20 milyon fidanı toprakla buluşturacağını kaydederek, herkesi "güvertede olmaya" çağırdı.

İklim değişikliğine karşı mücadelenin, ormansızlaşmaya ve ormanların bozulmasına karşı bir mücadele olması gerektiğini vurgulayan Akufo-Addo, " Afrika'da iklim değişikliğine en az yol açanlar bizler olsak da Afrika küresel emisyonların yüzde 4'üne katkıda bulunuyor. Bununla mücadele etmek için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Gana'da, "Yeşil Alan" kampanyası kapsamında 2021'de 7 milyon fidan dikilmişti.

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Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana'da 20 milyon fidan toprakla buluşacak - Son Dakika


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