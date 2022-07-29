Gana'da 3 kişide "Marburg humması" tespit edildi

Gana'da 3 kişide "Marburg humması" tespit edildiği bildirildi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, 2 kişinin Marburg humması nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından 3 kişide daha aynı virüsün görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, virüsün aynı aileden anne ve baba ile oğullarında tespit edildiği belirtildi.

Gana'nın Ashanti bölgesinde temmuz başında hayatını kaybeden 2 kişide Marburg humması tespit edilmişti. Salgının doğrulanması için Senegal'deki bir laboratuvara örnek gönderilmiş, sonuç pozitif çıkmıştı.

Hükümet, virüsün yayılma riskini azaltmak için 100'e yakın kişiyi karantinaya almıştı.

Ölüm oranı yüzde 90'a çıkabiliyor

Ebola'nın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

Angola'da 2005'te yaşanan Marburg humması salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında vaka kayda geçmemişti.