Gana'da 34 kişide Omicron varyantına rastlandı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gana'da 34 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Noguchi Tıbbi Araştırma Enstitüsünün (NMIMR) Twitter hesabından yapılan açıklamada, yurt dışından gelen 34 kişide Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ülkede 21-25 Kasım'da 120 numune alındı ve bunlardan 34'ünde Omicron varyantı görüldü." ifadesine yer verildi.

Tespit edilen vakalara yurt dışından gelen kişilerde rastlandığı ifade edilen açıklamada, vakaların yayılmaması için yakından izlendiği aktarıldı.

Gana'da Omicron varyantına ilk kez dün başkent Akra'da rastlanmıştı.

Ülkede varyantın tespit edilmesinin ardından kamu çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirildi.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 130 bin 920 kişide Kovid-19'a rastlandı, bunlardan 129 bin 42'si sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle 1209 kişi yaşamını yitirdi.