Gana'da 4 Çinli kaçak madenci yakalandı - Son Dakika

Gana'nın Western bölgesinde, yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonda, 4 Çinli gözaltına alındı.

Nzema East Belediye Başkanı Dorcas Amoah, yerel basına yaptığı açıklamada, Western bölgesine bağlı Nzema East'te yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Amoah, operasyonda 4 Çinli kaçak madencinin yakalandığını ifade etti.

Operasyonda kaçak maden ocağında kullanılan makine, alet ve silahlara el konulduğunu söyleyen Amoah, ülkedeki madencilik yasağına rağmen kaçak madencilik için Ganalıların, yabancılara yol göstermelerinin endişe verici olduğunu altını çizdi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, yasa dışı madencilikle mücadele kapsamında Western bölgesine 200 asker göndermişti.

Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreten ülkeleri arasında bulunuyor.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölüme neden oluyor.

Gana'da yasa dışı maden ocaklarının önlenmesi amacıyla 3 yıl önce Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü kurulmuştu.