Gana'da 8 çocuk sarı hummadan hayatını kaybetti - Son Dakika

Hükümet, başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.

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