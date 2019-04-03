Son Dakika Haberleri: Gana'da Aıds Tespiti İçin Mobil Uygulama Geliştirildi

Gana'da Aıds Tespiti İçin Mobil Uygulama Geliştirildi

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Gana'da, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromunun (AIDS) tespitine ve tedavi sürecine katkıda bulunacak mobil uygulama geliştirildi.

Gana'da Aıds Tespiti İçin Mobil Uygulama Geliştirildi, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Gana'da, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromunun (AIDS) tespitine ve tedavi sürecine katkıda bulunacak mobil uygulama geliştirildi.

Gana AIDS Komisyonu (GAC) Direktörü Kyeremeh Atuahen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede son yıllarda AIDS'e yol açan İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıyan hastaların sayısının artış göstermesi nedeniyle söz konusu uygulamayı geliştirdiklerini belirtti.

HIV taşıyan insanların büyük çoğunluğunun hastaneye gitmekten kaçındığına işaret eden Atuahen, "Ülkede yüz binlerce kişi HIV taşıyor fakat, insanlar kimse bunu bilmesin diye tedaviye gidemiyor. Bu uygulama, virüsü taşıyanların tedavisine yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Atuahen, yıl sonuna kadar ülkede bu virüsü taşıyan insanların yüzde 90'ının virüsü taşıdığının farkında olmasının hedeflendiğini kaydetti.

Uygulamayı telefonlarına indiren kullanıcılar kişisel verilerini girerek, AIDS olup olmadıklarını tespit edebilecekken, zaten bu virüsü taşıyanların ise söz konusu uygulama sayesinde tedavi süreçlerini ve ilaçlarını takip edebilecekleri belirtildi.

Yaklaşık 25 milyon nüfusu olan Gana'da 2018 yılı verilerine göre, halkın yüzde 2,6'sı HIV taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:07 Kaynak: AA

Afrika, Gana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Buldukları Her Şeyi Yiyorlar! Bir Kent, Kara Çaylak Kuşları Yüzünden Diken Üstünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor İçişleri Bakanı Soylu'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama: Gerçeklik Payı Yoktur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 22:08:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gana'da Aıds Tespiti İçin Mobil Uygulama Geliştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]