Gana'da akademisyenler, ücretlerinin artırılması talebiyle greve başladı

ABUJA (AA) Gana'da akademisyenler, eğitime ayrılan bütçenin ve ücretlerinin artırılması talebiyle greve başladı.
Gana Üniversite Akademisyenleri Birliği Genel Sekreteri Hector Owoahene-Acheampong, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede artan enflasyon sonucu hükümetten akademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesini talep ettiklerini belirtti.
Hükümet tarafından akademisyenlere haksızlık yapıldığını öne süren Owoahene-Acheampong, "Artık taleplerimizin yerine getirilmesi zamanı geldi." dedi.
Gana'da öğretmenler de ücret artışı talebiyle 4 Temmuz'da greve çıkmıştı.
Hükümet, ekonomik sıkıntılar nedeniyle Uluslararası Para Fonu (IMF) ile masaya oturduğunu duyurmuştu.
Ülkede artan ekonomik sıkıntılar sonucu 28-29 Haziran'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 12 polis yaralanmış, 29 kişi gözaltına alınmıştı.
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