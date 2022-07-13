Gana'da akademisyenler, ücretlerinin artırılması talebiyle greve başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gana'da akademisyenler, ücretlerinin artırılması talebiyle greve başladı

13.07.2022 18:13
Gana'da akademisyenler, ücretlerinin artırılması talebiyle greve başladı

ABUJA (AA) Gana'da akademisyenler, eğitime ayrılan bütçenin ve ücretlerinin artırılması talebiyle greve başladı.

ABUJA (AA) Gana'da akademisyenler, eğitime ayrılan bütçenin ve ücretlerinin artırılması talebiyle greve başladı.

Gana Üniversite Akademisyenleri Birliği Genel Sekreteri Hector Owoahene-Acheampong, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede artan enflasyon sonucu hükümetten akademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Hükümet tarafından akademisyenlere haksızlık yapıldığını öne süren Owoahene-Acheampong, "Artık taleplerimizin yerine getirilmesi zamanı geldi." dedi.

Gana'da öğretmenler de ücret artışı talebiyle 4 Temmuz'da greve çıkmıştı.

Hükümet, ekonomik sıkıntılar nedeniyle Uluslararası Para Fonu (IMF) ile masaya oturduğunu duyurmuştu.

Ülkede artan ekonomik sıkıntılar sonucu 28-29 Haziran'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 12 polis yaralanmış, 29 kişi gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
İnsanlığın sonu mu geliyor? Marbug virüsü, yakalandıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor İnsanlığın sonu mu geliyor? Marbug virüsü, yakalandıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor 10 Numara'da Kabine Toplantısı 10 Numara'da Kabine Toplantısı
Kaynak: AA

Hükümet, Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana'da akademisyenler, ücretlerinin artırılması talebiyle greve başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:59 "Arada kaynadım" diyen Ozan Tufan'dan olay açıklama! Mesut Özil, kendisi için Fenerbahçe yönetimiyle karşı karşıya gelmiş
17:41 Bekçilerin gözü bu haberdeydi! 6 aylık enflasyon rakamları sonrası en düşük bekçi maaşı 10.293 TL oldu
17:25 Başakşehir, Mesut Özil transferini "Kır Zincirlerini" şarkısıyla duyurdu! Paylaşım gündem oldu
17:11 6 yaşından bu yana sosyal medyada içerik üreten Isabella'nın kazandığı para dudak uçuklattı! "Zenginlik beni yordu" açıklamasında bulundu
17:02 Antalya'da eşyalarını balkondan aşağıya atan kadın mahalleliyi canından bezdirdi! Şikayet üzerine eve baskın düzenleyen polis kadını yakaladı
16:57 ABD'de enflasyon fırladı! Avro, 20 yılın ardından 1 dolar seviyesinin altına indi
16:49 Ünlü kahin Nostradamus'un geriye tek bir kehaneti kaldı: Bir kral aniden ölecek
16:21 Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı
16:09 1896 doğumlu "dünyanın en yaşlı adamı" uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının
16:03 Datça'da meydana gelen orman yangını 1 evi kül etti! Bölge tahliye ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 18:19:50. #1.13#
SON DAKİKA: Gana'da akademisyenler, ücretlerinin artırılması talebiyle greve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement