Son Dakika Haberleri: Gana'da aşırı yüklü teknenin alabora olması sonucu 14 kişi öldü
Son Dakika Güncel Gana'da aşırı yüklü teknenin alabora olması sonucu 14 kişi öldü - Son Dakika

Gana'da aşırı yüklü teknenin alabora olması sonucu 14 kişi öldü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Savannah bölgesinde, bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

Gana'da aşırı yüklü teknenin alabora olması sonucu 14 kişi öldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Savannah bölgesinde, bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Savannah bölgesinden yola çıkan yolcu teknesi, aşırı yük nedeniyle Yeji kenti yakınlarındaki Makango Nehri'nde alabora oldu.

Olayda, ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, teknede kaç kişinin olduğu bilinmiyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden su ve ulaşıma yüzde 15 zam Düğünlerinin unutulmaz olmasını isteyen gelin ve damat pasta yerine çiğ köfte kesti Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 01:34:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gana'da aşırı yüklü teknenin alabora olması sonucu 14 kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]