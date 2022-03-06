Gana'da Bağımsızlık Günü kutlandı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gana, bağımsızlığının 65'inci yılını kutladı.

Ülkenin orta bölgesindeki Cape Coast şehrinde düzenlenen törene, Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun yanı sıra yardımcısı Mahamudu Bawumia, Barbados Başbakanı Mia Mottley ve çok sayıda davetli katıldı.

Devlet Başkanı Akufo-Addo, törende yaptığı açıklamada, vatandaşları ülkenin birliğini ve barışını korumaya çağırdı.

Ülkenin gelişimi için vatandaşların verilen fırsatları kendi çıkarları için kullanmamaları gerektiğine işaret eden Akufo-Addo, "Yanlış seçimler yaparsak, işleri düzeltmek için harekete geçmeliyiz." dedi.

Gana, 6 Mart 1957'te İngiliz sömürgesinden çıkıp bağımsızlığını kazanmıştı.