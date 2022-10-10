Gana'da demir cevheri keşfedildi - Son Dakika
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Gana'da demir cevheri keşfedildi

10.10.2022 17:32
Gana'da demir cevheri keşfedildi

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Oti vilayetinde demir cevheri keşfedildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Oti vilayetinde demir cevheri keşfedildiği bildirildi.

Oti Vilayet Bakanı Joshua G. Makuba, yaptığı açıklamada, vilayette demir cevheri keşfedildiğini belirterek yatırımcıları, bölgeye yatırım yapmaya davet etti.

Makuba, "Halihazırda teknik ekiplerin karada mevcut olan gerçek tonajı belirlemek için buna maden kaynak tahmini diyebileceği bir aşamadayız." dedi.

Bakan Makuba, vilayette keşfedilen demir cevherinin Gana'yı şu anki durumundan daha çok sanayileşmiş bir ülke haline getireceğini ifade etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Batı Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana'da demir cevheri keşfedildi - Son Dakika

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