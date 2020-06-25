Gana'da deprem halkı sokağa döktü - Son Dakika

Gana'da deprem halkı sokağa döktü

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, başkent Akra ve çevresindeki vatandaşları korkuttu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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