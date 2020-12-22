Gana'da devlet başkanlığı seçim sonuçlarına karşı protestolar sürüyor - Son Dakika

Gana'da devlet başkanlığı seçim sonuçlarına karşı protestolar sürüyor

22.12.2020 17:15
Gana'da devlet başkanlığı seçim sonuçlarına karşı protestolar sürüyor, System.String[]

Gana'da muhalefet partisinin milletvekilleri, ülkede 7 Aralık'ta yapılan devlet başkanlığı seçim sonuçlarına karşı süren protestolara katıldı.

Gana'da muhalefet partisinin milletvekilleri, ülkede 7 Aralık'ta yapılan devlet başkanlığı seçim sonuçlarına karşı süren protestolara katıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongre (NDC) partisinin milletvekilleri, meclisi terk ederek seçim komisyonu binasının önünde protesto gösterisi düzenledi.

Protesto sırasında, Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Jean Mensa ile görüşüp dilekçe vermek isteyen milletvekillerine, güvenlik güçleri müdahale etti.

Muhalefet partisindeki Meclis Üyesi Haruna İddrisu, ülkede adalet yerine bulana kadar protestoyu sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan, ülkenin farklı bölgelerinde seçim sonuçlarına karşı protestolar devam ediyor.

Muhalif lider seçim sonucuna itiraz etmişti

Muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongre Partisinin lideri John Dramani Mahama, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, halkın iradesinin altüst edildiğini öne sürmüştü.

Mahama, NDC'nin Ulusal Seçim Komisyonu tarafından açıklanan seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun verilerine göre, ülkede 7 Aralık'ta 12 devlet başkanı adayının yarıştığı seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo oyların yüzde 51,59'unu, muhalefet partisi adayı Mahama ise oyların 47,36'sını almıştı.

Ülkede seçim sırasında çıkan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Muhalefet, Kongre, Aralık, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana'da devlet başkanlığı seçim sonuçlarına karşı protestolar sürüyor - Son Dakika


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