Gana'da devlet başkanlığı seçim sonucu protesto edildi - Son Dakika

Gana'da 7 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı, milletvekili seçimi ve sonuçları protesto edildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Akra'da toplanan yüzlerce kişi, yolları kapatarak Ulusal Seçim Komisyonu binasına kadar yürüdü.
Protestocular, seçimde hile yapıldığını iddia ederek, oyların yeniden sayılmasını istedi.
Muhalif lider seçim sonucuna itiraz etmişti
Muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongre (NDC) Partisinin lideri John Dramani Mahama, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, halkın iradesinin altüst edildiğini öne sürmüştü.
Mahama, NDC'nin Ulusal Seçim Komisyonu tarafından açıklanan seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini duyurmuştu.
Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun verilerine göre, ülkede 7 Aralık'ta 12 devlet başkanı adayının yarıştığı seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo oyların yüzde 51,59'unu, muhalefet partisi adayı Mahama ise oyların 47,36'sını almıştı.
Ülkede seçim sırasında çıkan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
- Kaynak: AA
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