Gana'da devlet başkanlığı seçim sonucu protesto edildi - Son Dakika

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun verilerine göre, ülkede 7 Aralık'ta 12 devlet başkanı adayının yarıştığı seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo oyların yüzde 51,59'unu, muhalefet partisi adayı Mahama ise oyların 47,36'sını almıştı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Akra'da toplanan yüzlerce kişi, yolları kapatarak Ulusal Seçim Komisyonu binasına kadar yürüdü.

Gana 'da 7 Aralık 'ta düzenlenen devlet başkanlığı, milletvekili seçimi ve sonuçları protesto edildi.

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