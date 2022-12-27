Gana'nın Kasoa kentindeki düğün töreninde ilginç anlar yaşandı. Dünyaevine girmek için düğün töreni düzenleyen çift, konukların şaşkın bakışları arasında kavga dövüş ayrıldı. Yerel basından aktarılan bilgilere göre damat, düğün sırasında kendisini şok eden bir bilgi aldı.
Buna göre gelinin törenden sadece saatler önce eski erkek arkadaşıyla buluştuğu ve samimi dakikalar geçirdiği bilgisi damada iletildi. Duydukları karşısında sinirden deliye dönen damadın, arkadaşlarına haber vererek düğünü iptal ettiği öğrenildi.
Damadın konuyla ilgili haber aldığını duyan gelin ise kendisini yerden yere attı. Davetlilerin araya girmesine rağmen damat bir türlü ikna edilemeyince düğün iptal edildi. Gelin de dakikalarca gözyaşı döktü.
Son Dakika › Yaşam › Damat, düğün ortasında aldığı bilginin ardından apar topar gelini terk etti - Son Dakika