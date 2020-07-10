Gana'da Eğitim Bakanlığı personelinin neredeyse tamamı Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Gana'da Eğitim Bakanlığı personelinin neredeyse tamamı Kovid-19'a yakalandı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, Eğitim Bakanlığı çalışanlarının yüzde 90'ının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, Eğitim Bakanlığı çalışanlarının yüzde 90'ının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

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Eğitim Bakanı Opoku Prempeh, bir yerel radyoya yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası bakanlıktaki tüm çalışanlara test yaptırdığını belirtti.

Testin sonuçlarına göre bakanlıktaki çalışanların yüzde 90'ının virüs taşıdığının ortaya çıktığını aktaran Prempeh, "Çalışanların çoğu asemptomatik, o yüzden evlerinde karantinaya girdiler." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 2 haftadır Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören Opoku Prempeh, hayatı boyunca ilk defa hastanelik olduğunu açıkladı.

Gana'da şu ana kadar 23 bin 463 Kovid-19 vakası görülürken, 129 kişi hayatını kaybetti.

Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 01:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana'da Eğitim Bakanlığı personelinin neredeyse tamamı Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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