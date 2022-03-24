Gana'da ekonomiyi desteklemek için, atanan kişilerin maaşları düşürülecek - Son Dakika

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ülke ekonomisini desteklemek için atanan kişilerin maaşlarının düşürüleceğini belirtti.

Devlet Başkanı Akufo-Addo, başkent Akra'daki Jubilee House Sarayı'nda Danıştay üyeleriyle bir araya geldi.

Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlarla başa çıkmak için önlemler alınacağını belirtti.

Ülkenin ekonomisini desteklemek için tüm atanan kişilerin maaşlarının yüzde 30'a kadar düşürüleceğini kaydeden Akufo-Addo, yerel parayı istikrara kavuşturmak için ekonomiye yaklaşık 2 milyar dolar aktarılacağını da söyledi.

Akufo-Addo, Gana'nın karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukların dünyanın birçok ülkesindekilerle benzer olduğunu ifade etti.