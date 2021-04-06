- Gana'da en az 80 yunus kıyıya vurdu - Son Dakika

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- Gana'da en az 80 yunus kıyıya vurdu

AKRA - Gana'nın başkenti Akra sahilinde en az 80 yunus kıyıya vurdu.

Batı Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Akra sahillerinde Cuma gününden bu yana ölü yunuslar bulunuyor. Akra sahillerinde toplam 80 yunusun kıyıya vurduğu belirtildi. Gana Balıkçılık Bakanlığı, yunusların ölüm nedeninin tespit etmek için Akra'daki Osu Kalesi Plajı'ndan balık ve su örnekleri aldığını söyledi.

Gana Balıkçılık Komisyonu Başkanı Michael Arthur Dadzie, sahilde ölü bulunan yunusların sayısının 80 ve 100 arasında olduğunu açıkladı. Gana Gıda ve İlaç Kurumu, pazarlardaki deniz ürünlerinin incelendiğini duyurdu.