Gana'da Etnik Çatışmalar: 8 Ölü

Batı Afrika ülkesi Gana'nın kuzeyindeki etnik çatışmalarda 8 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Gana'nın kuzeyindeki etnik çatışmalarda 8 kişi hayatını kaybetti.



Ulusal basındaki habere göre, Chereponi bölge Valisi Abdul-Razak Tahiru, yaptığı açıklamada, bölgedeki Konkomba ve Chokosi etnik grupları arasında şiddet olaylarının yaşandığını belirtti.



Tahiru, çatışmalarda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.



Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığını dile getiren Tahiru, bölgeye takviye güvenlik ekibinin sevk edildiğini söyledi.



31 Aralık'tan bu yana iki grup arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 5 binden fazla kişi bölgeyi terk etmişti.



Gana'da Kokomba ve Chokosi etnik grupları arasındaki çatışmalar, Mayıs 2018'de, Kokombaların bir arazinin kendilerine ait olduğunu iddia etmesiyle başlamıştı.

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