Gana'da 'Futboldaki Yolsuzluğu' Araştıran Gazeteciyi Öldürdüler
37 dakika önce
Gana'da, futboldaki yolsuzluğu araştıran gazeteci Ahmet Hüseyin Suale, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Gana
'da, futboldaki yolsuzluğu araştıran gazeteci Ahmet Hüseyin
Suale, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Ülkedeki futbol yolsuzluğunu araştıran 'Tiger Eye' (kaplan gözü) isimli araştırma grubunun üyesi olduğu belirtilen Ahmet Hüseyin Suale'nin başkent Akra'da motosikletli bir kişinin açtığı ateş ile vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.
Suale'nin göğsünden ve boynundan 3 kurşun ile vurulduğu; olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:08 Kaynak: DHA
Müjde Ar, Makyajsız Hali ile Takipçilerini Şaşırttı
Çılgın Kadınlar, Seyir Halindeki Aracın Üzerinde Kalça Dansı Yaptı
Çin'den Tayvan'a Gelen 60 Yaşındaki Kadının Pantolunundan 24 Tane Çöl Faresi Çıktı
Fransa'nın Lyon Üniversitesi'ndeki Patlama Saniye Saniye Kaydedildi