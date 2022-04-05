Gana'da genç hafızların çektiği video milyonlarca kez izlendi - Son Dakika
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Gana'da genç hafızların çektiği video milyonlarca kez izlendi

05.04.2022 19:57
Gana'da genç hafızların çektiği video milyonlarca kez izlendi

Gana'da bir grup hafızın, video paylaşım uygulaması TikTok'ta paylaştığı Kur'an-ı Kerim okuma videosu 20,7 milyondan fazla izlendi.

Gana'da bir grup hafızın, video paylaşım uygulaması TikTok'ta paylaştığı Kur'an-ı Kerim okuma video su 20,7 milyondan fazla izlendi.

Videoda genç hafızlar, bir önceki arkadaşının okuduğu ayetin devamını getirmeye çalışıyor, ayetlerin devamını getiremeyenlerin başına su dökülüyor.

Videoyu çeken Malama Swabira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TikTok'ta meydan okuma oyunu gördüğünü ve bu oyunu kendilerine uyarladıklarını söyledi.

Swabira, "Hepimiz hafız olduğumuz için hafızlığımızı tazelemek istedim o yüzden bu meydan okumada şarkılar yerine Kur'an-ı Kerim ayetleri kullandık." dedi.

Swabira, şimdiye kadar videonun 20,7 milyondan fazla kişi tarafından izlendiğini belirtti.

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Gana, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana'da genç hafızların çektiği video milyonlarca kez izlendi - Son Dakika


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