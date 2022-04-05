Gana'da genç hafızların çektiği video milyonlarca kez izlendi - Son Dakika

Gana'da bir grup hafızın, video paylaşım uygulaması TikTok'ta paylaştığı Kur'an-ı Kerim okuma video su 20,7 milyondan fazla izlendi.

Videoda genç hafızlar, bir önceki arkadaşının okuduğu ayetin devamını getirmeye çalışıyor, ayetlerin devamını getiremeyenlerin başına su dökülüyor.

Videoyu çeken Malama Swabira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TikTok'ta meydan okuma oyunu gördüğünü ve bu oyunu kendilerine uyarladıklarını söyledi.

Swabira, "Hepimiz hafız olduğumuz için hafızlığımızı tazelemek istedim o yüzden bu meydan okumada şarkılar yerine Kur'an-ı Kerim ayetleri kullandık." dedi.

Swabira, şimdiye kadar videonun 20,7 milyondan fazla kişi tarafından izlendiğini belirtti.