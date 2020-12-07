Gana'da halk sandık başında - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da halk, devlet başkanı ve milletvekili seçimi için oy kullanmaya başladı.

Yerel saatle 07.00'de (TSİ 10.00) başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye (TSİ 20.00) kadar sürecek.

Toplam 17 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, devlet başkanlığı için 12 aday yarışırken, seçimde parlamentoda yer alacak 275 milletvekili belirlenecek.

Halk, 16 eyalette kurulan 38 bin 600 sandıkta oy kullanıyor.

Seçim sonuçları, sandıkların kapanmasının ardından 24 saat içinde belli olacak.

Gana Seçim Komisyon Başkanı Jean Mensa, yaptığı açıklamada, seçim bölgelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler alındığını belirterek, bölgelerde hijyen için tesislerin kurulduğunu söyledi.

Mensa, tüm seçmelerin maske takmak zorunda olduğunu da ifade etti.

Devlet başkanlığı yarışında, Ulusal Vatansever Partisinden (NPP) mevcut Devlet Başkanı Akufo-Addo ile Ulusal Demokratik Kongreden (NDC) John Dramani Mahama en güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

Anayasaya göre, devlet başkanı 4 yıl için belirlenirken en fazla iki dönem görev yapabiliyor.