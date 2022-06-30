Gana'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan 29 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Gana'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan 29 kişi serbest bırakıldı

30.06.2022 23:43
Gana'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan 29 kişi serbest bırakıldı

Gana'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle iki gündür düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan 29 kişi salıverildi.

Gana'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle iki gündür düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan 29 kişi salıverildi.

Ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongre Partisi (NDC) İletişim Sorumlusu Sammy Gymafi, yaptığı açıklamada, gösterileri düzenleyenler ve muhalefet partisinin avukatlarıyla görüştüğünü belirtti.

Gymafi, "Gösterilerde gözaltına alınan tüm protestocular serbest bırakıldı." ifadesini kullandı.

Ülkede giderek kötüleşen ekonomik sıkıntılara karşı 28-29 Haziran'da başkent Akra'da, hükümet karşıtı iki günlük gösteriler düzenlenmişti.

Şiddete dönüşen gösterilerde 12 polis yaralanmış, 29 kişi gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Hükümet, Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan 29 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gana'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan 29 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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