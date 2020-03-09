Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 30 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 30 ölü - Son Dakika

Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 30 ölü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Gana'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaşamını yitirdi.

Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 30 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Gana'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin Bono-East bölgesinde Akra-Kintampo kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Ülkenin Akra-Kintampo kara yolunda geçen sene iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 60 kişi hayatını kaybetmişti.

Afrika, Bono, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:50 Kaynak: AA
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