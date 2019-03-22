Son Dakika Haberleri: Gana'da İki Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 60 Ölü

Gana'da İki Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 60 Ölü

50 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Gana'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 60 kişi hayatını kaybetti.

Gana'da İki Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 60 Ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Gana'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 60 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin Brong-Ahafo bölgesinde Akra-Kintampo kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 60 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:10 Kaynak: AA

Afrika, Gana, Güncel
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