Gana'da İki Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 60 Ölü
50 dakika önce
Batı Afrika ülkesi Gana'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 60 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika
ülkesi Gana
'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 60 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin Brong-Ahafo bölgesinde Akra-Kintampo kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 60 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:10 Kaynak: AA
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