Gana'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika
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Gana'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

08.06.2022 16:08
Gana'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Batı Afrika ülkesi Gana'da ilk maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da ilk maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Akra'nın yanı sıra Eastern ile Western vilayetlerinde virüs testinin yapıldığını belirtti.

Yapılan testlerde 5 kişide virüsün tespit edildiği bilgisini paylaşan Kuma-Aboagye, bunlar arasında ABD'den Gana'ya dönen bir kişi bulunduğunu ifade etti.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

Batı Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika

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