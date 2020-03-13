Gana'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gana'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü - Son Dakika

Gana'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Gana'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Gana'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Gana'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Gana Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu, basına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Norveç'ten başkent Akra'ya gelen 2 kişide virüse rastlandığını belirtti.

Bu kişilerin karantinaya alındığını ifade eden Agyeman-Man, temas kurdukları herkesin de takip altına alındığını kaydetti.

Afrika kıtasında Kenya'nın yanı sıra Gabon, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki yaklaşık 160 virüs vakasının 3'ü ölümle sonuçlandı.

fahrettin koca, Norveç, Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi

Son Dakika Haberleri
18:03 5 yaşındaki çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle öğretmenin yargılanmasına devam edildi
18:02 Kastamonu'da çocukların ödünç oyuncak alabileceği oyuncak kütüphanesi kurulacak
18:02 AK Parti Uşak Milletvekili Güneş, Bahadır köyünü ziyaret etti
18:02 Erzurum Valisi Okay Memiş'ten "kovid-19'a karşı tüm tedbirler alındı" açıklaması Açıklaması
18:02 Yahyalı'da 112 Acil Çağrı İstasyonu ve okuma salonu açıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 18:04:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gana'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]