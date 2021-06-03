Gana'da kaçak işletilen altın madeninde göçük: 9 ölü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Upper West bölgesinde kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Upper West Bölge Bakanı Stephen Yakubu, yaptığı açıklamada, bölgeye bağlı Talensi kentinde yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde şiddetli yağışlar nedeniyle göçük yaşandığını belirtti.
Madende 9 kişinin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaşan Yakubu, 1 kişinin kurtarıldığını ifade etti.
Yakubu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Gana'da 2017'de kurulan Kaçak Madencilik Görev Gücü tarafından başlatılan operasyonlarla, ruhsatsız madenlerin faaliyetlerinin durdurulması amaçlanıyor.
Kaynak: AA
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