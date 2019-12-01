Son Dakika Haberleri: Gana'da Kamu Gelirleri İdaresi binasında çıkan yangında 4 kişi yaralandı
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Gana'da Kamu Gelirleri İdaresi binasında çıkan yangında 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da Kamu Gelirleri İdare binasında çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Gana'da Kamu Gelirleri İdaresi binasında çıkan yangında 4 kişi yaralandı, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da Kamu Gelirleri İdare binasında çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Akra'daki Nkrumah Circle mahallesinde bulunan Kamu Gelirleri İdare binasında yangın çıktı.

Olayda 4 kişi yaralanırken, 147 milyon Gana cedisi (yaklaşık 151 milyon Türk lirası) kül oldu.

Can kaybının olmadığı yangın ancak saatler sonra kontrol altına alınabildi.

Afrika, Gana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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