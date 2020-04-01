Gana'da kamyonetle otobüs çarpıştı: 23 ölü - Son Dakika

Gana'da kamyonetle otobüs çarpıştı: 23 ölü
6 saat önce
Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Ashanti bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 23 kişi öldü.
Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Ashanti bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 23 kişi öldü.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Ashanti bölgesinde Mampong-Ejura kara yolunda seyreden bir kamyonetin sürücüsü, yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada 23 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Yetkililer, ağır yaralıların bulunduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:00 Kaynak: AA
Son Dakika Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var