Gana'da kamyonetle otobüs çarpıştı: 23 ölü - Son Dakika

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Ashanti bölgesinde Mampong-Ejura kara yolunda seyreden bir kamyonetin sürücüsü, yolcu otobüsüyle çarpıştı.

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