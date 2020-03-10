Gana'da korona virüsünün tedavisi bulundu - Son Dakika
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Gana'da korona virüsünün tedavisi bulundu

6 saat önce

Gana'da bir medikal firması, "Adutwumwaa Bitters" isimli ilaçla korona virüsünün tedavisini buldu.

Gana'da korona virüsünün tedavisi bulundu, System.String[]

Gana'da bir medikal firması, "Adutwumwaa Bitters" isimli ilaçla korona virüsünün tedavisini buldu.

Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünya ülkelerine yayılan ve küresel paniğe neden olan korona virüsünün tedavisi, bir Batı Afrika ülkesi olan Gana'da bulundu. Virüsün patlak vermesinden bu yana araştırmacılar ve sağlık yetkilileri virüse karşı bir tedavi bulmaya çalışıyorlardı ancak bugüne kadar başarılı olunamadı.

Add Pharma isimli Ganalı medikal şirketi, "Adutwumwaa Bitters" isimli oldukça popüler bir bitkisel ilacı korona virüsünü önleyecek şekilde geliştirdi. Şirket tarafından yayınlanan açıklamada, "Medikal bir şirket olarak bizim görevimiz her türlü hastalığa karşı çözüm bulmak. Covid-19 yayılıyor ve biz hiçbir şey yapmadan oturarak bunun durmasını sağlayamayız. Şirket içi araştırmacılarımız gereken araştırmaları yaparak bir çözüm buldular. Biz de Adutwumwaa Bitters'i korona virüsüne çare olacağına güçlü bir şekilde inanarak geliştirdik" denildi.

Gana'da Adutwumwaa Bitters basur, kabızlık ve regl ağrılarına iyi gelmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılıyor.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
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