Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 42 bini aştı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 42 bin 48'e yükseldi.
Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 437 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 52 artarak 43 bin 769'a çıktığı belirtildi.
Ülkede halen 1451 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 42 bin 48'e yükseldiği ifade edildi.
Gana'da şimdiye kadar 270 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, son 3 günde virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği vurgulandı.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısının düşüş göstermesi üzerine 1 Eylül'de uluslararası uçuşların başlatılması planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 17:11 - Kaynak: AA
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