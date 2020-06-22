Gana'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan liseler "kısmen" yeniden açıldı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan liselerde yüz yüze eğitime kısmi olarak yeniden başladı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, yaptığı açıklamada, liselerin ikinci ve son sınıfında okuyan öğrencilerin bugünden itibaren derslerine başlayacağını duyurdu.

Akuffo-Addo, özellikle son sınıf öğrencilerinin üniversite sınavlarına hazırlanması için okulların açıldığını belirterek, sınav masraflarının Kovid-19 nedeniyle hükümet tarafından karşılanacağını kaydetti.

Azariyya İslamic Lisesi Öğretmeni Sulaiman Faisal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla ilk gün sıraların boş kaldığını söyledi.

Faisal, hükümetin salgına karşı tüm önlemleri almasına rağmen okullarına dönen az sayıdaki öğrencinin korku içinde derslerine devam ettiğini dile getirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta ülke genelinde eğitime ara verilmişti.

Gana'da şimdiye kadar 14 bin 154 Kovid-19 vakası görüldü, 85 kişi hayatını kaybetti.