Gana'da Kovid-19 nedeniyle su faturalarını 3 ay devlet ödeyecek - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle su faturaları 3 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19'la mücadele kapsamında vatandaşın nisan-mayıs-haziran su faturalarını devletin ödeyeceğini belirtti.

Bu süre zarfında ülkede elektrik faturalarına da indirim yapılacağını söyleyen Akuffo-Addo, "Gana Su ve Gana Elektrik şirketleri bu dönemde kesintisiz su ve elektrik tedariki sağlamaya yönlendirildi. Arzın kesilmesi söz konusu olmayacak." ifadelerini kullandı.

Akuffo-Addo, bu süreçte sağlık personeline de yüzde 50 zam yapılacağını açıkladı.

Gana'da şimdiye kadar 214 Kovid-19 vakası görülürken, 5 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.