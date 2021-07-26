Üye Girişi
Gana'da Kovid-19 salgınında 3'üncü dalga - Son Dakika

Gana'da Kovid-19 salgınında 3'üncü dalga

26.07.2021 13:32
Gana'da Kovid-19 salgınında 3'üncü dalga, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son dönemde görülen hızlı artış, salgında 3'üncü dalgayı başlattı.

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son dönemde görülen hızlı artış, salgında 3'üncü dalgayı başlattı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede görülen Delta varyantının ardından artan aktif Kovid-19 vakalarının salgında 3'üncü dalgaya yol açtığını belirtti.

Akufo-Addo, ülkede şu anda 4 bin 94 aktif Kovid-19 vakası bulunduğunu, bunlardan 26'sının durumunun ağır olduğunu, bu nedenle yeni kısıtlamalar getirildiğini söyledi.

Tüm cenaze ve düğün törenlerinin yasaklandığını, ibadethaneler ve okullarda Kovid-19 tedbirleri uygulanacağını aktaran Akufo-Addo, maske takma zorunluluğunun da devam edeceğini ifade etti.

Akufo-Addo, halka tokalaşmaktan uzak durması çağrısında bulundu.

Ekime kadar 18 milyon doz Kovid-19 aşısı alımı hedefleniyor

Akufo-Addo, dünya pazarında Kovid-19 aşı sıkıntısı olduğunu da kaydetti.

Gana'nın salgının 3'üncü dalgasını kontrol altına almak için kitlesel aşı kampanyası başlatacağına işaret eden Akufo-Addo, ekim sonuna kadar 18 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı hedeflediklerini bildirdi.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 101 bin 170 kişi virüse yakalandı, bunlardan 96 bin 255'i sağlığına kavuştu, 821 kişi ise yaşamını yitirdi.

Batı Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana'da Kovid-19 salgınında 3'üncü dalga - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Genç şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı 14:26 Genç şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar 14:04 Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Restoran işletmecileri, müşteri ve sektör çalışanlar için aşının zorunlu olmasını istiyor 13:49 Restoran işletmecileri, müşteri ve sektör çalışanlar için aşının zorunlu olmasını istiyor
Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım 13:39 Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım Hamamda işlenen sır cinayet açığa çıktı! Hamamcının başını sattığı şampuan yakmış 13:17 Hamamda işlenen sır cinayet açığa çıktı! Hamamcının başını sattığı şampuan yakmış Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor 13:11 Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor
Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı 13:02 Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı "Hellalik" anketi görenleri şaşırttı Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı 11:58 Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı

Son Dakika Haberleri
14:33 Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım
14:25 Genç şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı
14:03 Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar
13:51 Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı
13:39 Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım
13:33 Bu sistemle Almanya'da küme düşmüştü! Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye aynı sistemi ezberletiyor
13:28 Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı! Evinde düşerek kaburgalarını kırmış
13:08 Fatih Terim'in yakın dostu Rui Costa, Fernandes'in Galatasaray'a gitmesine yeşil ışık yakmadı
13:00 Sel felaketini yaşayan Doğu Karadeniz için bir uyarıda Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi, riskli olan 6 il sıralandı
12:57 Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor
Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım         
14:34
Tıp öğrencisi Onur Eker'in sır ölümünde ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Tıp öğrencisi Onur Eker'in sır ölümünde ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:09
Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı         
13:52
Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira         
13:41
5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti         
13:21
Osmaniye Düziçi'nde gerçekleşen depremler halkı sokağa döktü Osmaniye Düziçi'nde gerçekleşen depremler halkı sokağa döktü         
13:13
Çin maçındaki galibiyet sonrası konuşan Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, tüm Türkiye'nin beğenisini topladı Çin maçındaki galibiyet sonrası konuşan Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, tüm Türkiye'nin beğenisini topladı         
13:04
Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor         
12:58
Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın         
11:55
Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz         
11:40
Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı         
11:03
Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti         
10:08
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş         
08:46
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 14:38:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gana'da Kovid-19 salgınında 3'üncü dalga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement