Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 500'ü geçti - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 12 bin 500'ün üzerine çıktı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 255 bin 971 Kovid-19 testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 397 artarak 12 bin 590'a yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybının 66'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 bin 410'a yükseldiği ifade edildi.

Hükümet, Kovid-19 salgınıyla mücadele için 8 bin 76 sağlık personelinin istihdam edileceğini açıklamıştı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 262 bini aşarken, 7 bin 66 kişi hayatını kaybetti.