Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bini aştı - Son Dakika

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 17 bin 351'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 17 bin 351'e yükseldi.

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Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede toplam 288 bin 465 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.


Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 609 artarak 17 bin 351'e yükseldiği belirtildi.


Kovid-19 nedeniyle toplam 112 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 12 bin 994 kişinin iyileştiği ifade edildi.


Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.


Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 386 bini aşarken, 9 bin 728 kişi hayatını kaybetti.


Kıtada vaka sayısının en yüksek seyrettiği ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana, Cezayir ve Kamerun olarak sıralandı.


Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.

Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 19:25 Kaynak: AA

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