Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 19 bini aştı - Son Dakika

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 19 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 19 bini geçti.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 19 bini geçti.

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Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 300 binden fazla Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.


Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 48 saatte 758 artarak 19 bin 388'e yükseldiği belirtildi.


Kovid-19 nedeniyle toplam 117 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 bin 330 kişinin iyileştiği aktarıldı.


Açıklamada, son 48 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.


Gana'da başkent Akra 10 bin 637, Ashanti 4 bin 99, Western 1662 ve Central 983 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.


Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 451 bini aşarken 10 bin 938 kişi hayatını kaybetti.

Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 23:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 19 bini aştı - Son Dakika

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